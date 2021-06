Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Groźny pożar w Kostrzynie. Paliła się trawa i zarośla po obu stronach trasy kolejowej do Szczecina, popularnej "nadodrzanki"

Strażacy z Kostrzyna nad Odrą zostali zaalarmowani o pożarze, do którego doszło w rejonie ul. Cmentarnej. Ze zgłoszenia wynikało, że paliła się trawa i zarośla po obu stronach trasy kolejowej w stronę Szczecina.



Sytuacja miała miejsce we wtorek, 8 czerwca. Zgłoszenie, które odebrali strażacy, pochodziło od funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Do akcji wysłano dwa zastępy strażaków. Po dojeździe na we wskazane miejsce okazało się, że palą się zarośla i krzaki przy popularnej "nadodrzance". Ogień i dym sięgały 10 metrów wysokości. Strażakom udało się ugasić i opanować pożar, który zagrażał ruchowi kolejowemu na tej popularnej i często uczęszczanej trasie.



