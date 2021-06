Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Groźny wypadek na A2. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Jedna osoba poszkodowana

Ten wypadek miał miejsce we wtorek, 29 czerwca, na 27 kilometrze autostrady A2. Doszło do niego około godziny 14.30. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady.



Na miejsce wysłano policję, pogotowie oraz dwa zastępy straży pożarnej. Widok na miejscu był dramatyczny. Cała przednia część ciężarówki została zniszczona. Ciężarówka z dużą siłą uderzyła w pojazd obsługi autostrady, który zabezpieczał robotników, pracujących przy A2.



W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana.



