Groźny wypadek na drodze nr 22 między Kostrzynem a Gorzowem. Samochód ciężarowy uderzył w drzewo i przewrócił się

W sobotę, 19 czerwca, ok. godz. 2.30 samochód ciężarowy z naczepą, przewożący płyty meblowe, zjechał na lewą stronę, uderzył w drzewa w lesie i przewrócił się na bok. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Brzozowa.



- Kierowca został uwięziony w kabinie. Przez kilkadziesiąt minut trwało wykonywanie do niego dostępu. Utrudnieniem była zdeformowana i leżąca między drzewami kabina – informuje bryg. inż. Krzysztof Konopko z Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

Kierowca został ewakuowany i przekazany ratownikom medycznym. Po przebadaniu okazało się, że nie odniósł poważniejszych obrażeń i nie wymaga hospitalizacji.



Po wypadku droga była zablokowana przez ok. 2 godziny.



źródło: Dzień Dobry TVN/x-news