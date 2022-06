Groźny wypadek w Kostrzynie. W centrum miasta dachował samochód. Kierowca był pod wpływem alkoholu

Aktualizacja - godzina 12.20 Policjanci na naszych oczach najprawdodopodbniej zatrzymali kierowcę samochodu. Policjant wprowadził do radiowozu dwóch mężczyzn. Jeden z nich to młody mężczyzna, miał zakrwawioną rękę. Tuż po tym na miejsce dojechała karetka.

Do wypadku doszło na ul. Sikorskiego, niedaleko wieży ciśnień

Kierowca był pod wpływem alkoholu. Miał w organizmie niespełna pół promila. Kierowca może mówić o ogromnym szczęściu. Pojazd, którym jechał, nadaje się jedynie do kasacji. Tymczasem siedzący za jego kierownicą mężczyzna doznał tylko niegroźnego urazu dłoni.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 31, która jest obecnie całkowicie zablokowana. Jadący w stronę Szczecina kierowcy powinni wybrać objazd np. przez teren przystanku Woodstock. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, są w szoku. - Prędkość musiała być duża, żeby tak rozwalić samochód. Przecież tym chodnikiem codziennie chodzą setki osób, dzieci chodzą tędy do szkoły. Aż strach pomyśleć, do jakiej tragedii mogło tu dojść - słyszymy.