Grzybobranie 2021 teraz? Oczywiście! W lubuskich lasach w maju spotykamy już nie tylko kozaki. Jakie grzyby i gdzie możemy znaleźć?

Nasza Czytelniczka, pani Aneta, wysłała nam ostatnio zdjęcia z majowego grzybobrania 2021 . Zielonogórzanka znalazła grzyby w okolicy sołectwa Stary Kisielin, gdzie wybrała się na spacer. Jak się okazuje, grzyby w maju czy czerwcu to nie jest ewenement. W Polsce bowiem grzyby jadalne można zbierać od kwietnia do późnej jesieni.

Grzybobranie 2021. Jakie grzyby znajdziemy w lubuskich lasach?

Oczywiście, że najlepsze warunki do rozwoju mają jesienią. Od lat wiadomo, że na grzybobranie najlepiej wybrać się we wrześniu. Wtedy mamy pewność, że z lubuskich lasów wrócimy z pełnymi koszami. Ale jeśli ktoś lubi zbierać grzyby, to warto się na nie wybrać także teraz. Przy odrobinie szczęścia też mamy szansę na znalezienie grzybów.

Takie szczęście miała też nasza Czytelniczka, która w okolicach Świebodzina znalazła piękne kozaki. Dziwne?