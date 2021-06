Grzybobranie 2021. W lubuskich lasach można już znaleźć... prawdziwki! Gdzie szukać grzybów? Zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników!

Grzybobranie 2021

Choć to dopiero połowa czerwca, to grzybobranie 2021 w Lubuskiem można już uznać za rozpoczęte. Czytelnicy co rusz wysyłają nam zdjęcia swoich zbiorów. W koszykach można się dopatrzyć m.in. pięknych prawdziwków. O jednym z takich znalezisk poinformowała nas Pani Marta, która na grzyby wybrała się w okolicach Gorzowa. Zobaczcie zdjęcie:

Wygląda na to, że sezon na grzybobranie 2021 rozpoczął się na dobre! Nasi Czytelniczka

To jednak nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Czytelnicy chwalą się nam swoimi zbiorami. Już w maju dostaliśmy informacje na temat grzybów w lubuskich lasach.

- W lasach pierwsze grzyby! Byliśmy w okolicach Starego Kisielina - napisała do nas Pani Aneta i wysłała zdjęcia. Trzeba przyznać, że to całkiem dorodne okazy!