Gwiazdy znane z seriali w gorzowskim Teatrze Osterwy kręciły spektakl. Premiera już niedługo w internecie

- Tylko markę fortepianu musieliśmy zasłonić, bo Yamaha nie pasowała do epoki - śmieje się Ewa Kunicka z teatru. Na cztery dni dołączyła do ekipy filmowej i jest pod ogromnym wrażeniem tego, co działo się na planie.

CZYTAJ TEŻ:

Teatralny alfabet, czyli wszystko, co widz powinien wiedzieć o 36. Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych w Teatrze Osterwy