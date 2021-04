Gwoździe utkwiły w żołądku i jelitach psa Lilu. Ktoś w Nowej Soli rozrzuca nafaszerowane w ten sposób mięso. Jest zrzutka na leczenie suczki

Właścicielka psa, pani Paulina opisała sprawę na profilu Spotted Nowa Sól i zgłosiła policji. Liczy, że uda się zatrzymać sprawcę. W pobliżu miejsca, gdzie było mięso z gwoździami jest monitoring. - Pracujemy nad sprawą - potwierdza rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli sierż. sztabowy Justyna Sęczkowska.

- Czuję złość - przyznaje pani Paulina. - To może robić ktoś, kogo mijam w sklepie, z kim mówimy sobie dzień dobry. Może to ktoś, kto wdepnął w kupę, a potem wsiadł do samochodu i mu śmierdziało, a teraz się mści. Nie wiem. Wiadomo, że nie wszyscy sprzątają po swoich psach. Ale komu przychodzi do głowy karać za to psy? Przecież one są niewinne, a po takim czymś bardzo cierpią.