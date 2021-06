Handel w Lubuskiem. Czy sklepy sieci Kaufland będą czynne, czy zamknięte w niehandlowe niedziele? Do sklepu, jak na pocztę? Co to znaczy? Eliza Gniewek-Juszczak

Informacja, która obiegła media przykuła uwagę klientów sieci, którzy tęsknią za powrotem handlu we wszystkie niedziele i mogła oburzyć zwolenników zakazu. Wszystkie sklepy sieci Kaufland działają, jak placówki pocztowe. Co to oznacza?