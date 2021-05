Handel w Nowej Soli. Cztery nowe sklepy zostaną otwarte w nowym parku handlowym. Tam się spodoba nie tylko młodym klientom

Handel w Nowej Soli. Nowe sklepy w mieście

W Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 36 wiosną tego roku powstał park handlowy o nazwie S1. Do czasu rozpoczęcia budowy dzisiaj zajęta działka była całkiem pusta, rosły tutaj krzewy i trawa. Na części był dziki parking. Pierwotnie inwestycja miała być podzielona na dwa etapy realizacji, jednak zainteresowanie sieci handlowych było duże i firma Saller z Wrocławia poinformowała, że zrealizuje budowę za jednym zamachem. I tak się stało.

Pierwsze sklepy działają od kwietnia. Jako pierwszy miejsce zagospodarował market Biedronka, który przeniósł się tutaj z ul. Piłsudskiego. W połowie kwietnia działalność zaczęły kolejne sklepy Euro Rtv Agd i Action.

Wkrótce rozpocznie się budowa lewoskrętu, tak by bezpiecznie i bez korków można było wyjechać z parku handlowego i włączyć się do ruchu na ul. Staszica. Przebudowę ulicy realizować będzie Powiatowy Zarząd Dróg.