Harpagan Zielona Góra od zwycięstwa we Wrocławiu rozpoczął nowy sezon speedrowerowy

Niebagatelny sukces koszykarzy MKK Basket Gorzów

Koszykarze Młodzieżowego Klubu Koszykówki BASKET zakończyli sezon w Dolnośląskiej Lidze Kadetów U15 na czwartym miejscu, co zagwarantowało im awans do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Należy podkreślić, iż okręg lubusko-dolnośląski należy do najmocniejszych ośrodków szkolenia dzieci i młodzieży w naszym kraju i wyjście z awansem do dalszych gier jest sporym sukcesem każdego klubu.