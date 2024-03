Hej, hej Falubaz! Było jak w ringu. Świetna prezentacja zespołu

Prezentacje Falubazu Zielona Góra mają długą historię, pierwsza odbyła się 21 lat temu. Później wiele razy organizowano wielkie imprezy, m.in. w zielonogórskim Amfiteatrze i w hali CRS. Jednak ostatnie żużlowe show odbyło się ponad pięć lat temu, w listopadzie 2018 roku. Później była pandemia koronawirusa i kilka chudych lat zielonogórskiego żużla. Ale po awansie Falubazu do PGE Ekstraligi w sezonie 2023, postanowiono wrócić do tradycji związanej z organizacją przedsezonowych imprez.

Tuż po rozpoczęciu prezentacji głośne gwizdy przywitały prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, który ze sceny, tzn. w ringu, przywitał kibiców. Szybko jednak wybrnął z sytuacji zapraszając do zabrania głosu Piotra Protasiewicza, dyrektora sportowego w zielonogórskim klubie. To głownie jemu Falubaz zawdzięcza awans do PGE Ekstraligi, choć on skromnie powtarza, że sukcesu nie byłoby, gdyby nie praca całego klubu. OK, pełna zgoda, ale...