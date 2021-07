Historia żołnierskiego nieśmiertelnika! Z Tarnopola do Szprotawy! Małgorzata Trzcionkowska

Niezwykłe odkrycie w lesie, w okolicach Starachowic w województwie świętokrzyskim zaprowadziło badaczy historii wprost do Szprotawy. Polski znak tożsamości, znaleziony przez Grupę Ochrony Zabytków Fort, należał do Jana Święcickiego, uczestnika kampanii wrześniowej, który trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie wraz z rodziną pan Jan osiadł w Brzeźnicy, a następnie w Szprotawie. Zmarł w wieku 96 lat, w 2013 roku.