Historyczny wyczyn TS Celulozy Kostrzyn. Po 12 latach klub awansował do IV ligi!

Przez ponad trzy ostatnie lata zawodnicy, działacze i sympatycy Celulozy robili wszystko, aby na nowo przekonać kostrzynian do piłki nożnej. Chyba się udało, bo bywa, że zmagania podopiecznych trenera Łukasza Dorniaka obserwuje kilkaset osób. Jak na kostrzyńskie warunki to naprawdę dużo.

Awans Celuloza po 13 wygranych z rzędu

Sukces udało się wywalczyć w pięknym stylu. Celuloza odnotowała pasmo 13 wygranych meczów i zapewniła sobie awans do IV ligi na trzy kolejki przed końcem sezonu. Awans, na który kibice czekali 12 lat! – To nas oczywiście bardzo cieszy, ale nie stawialiśmy sobie takiego celu. Oczywiście po cichutku o tym wszyscy marzyliśmy, ale nie był to twardo postawiony cel. Ten awans to zasługa zawodników, którzy w pewnym momencie podeszli do gry bardzo poważnie. Treningi odbywają się częściej, widać pełne zaangażowanie – tłumaczy J. Piątkowski. - Przypomnę, że jeszcze niedawno naszym marzeniem był awans do okręgówki – dodaje prezes „Papierowych”.