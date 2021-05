Historyczny wyczyn TS Przylep w Centralnej Lidze Juniorów. Stało się to w meczu z Gieksą Katowice

Widać, że TS Przylep solidnie przepracował przerwę w rozgrywkach, spowodowaną lockdownem. - Tak, przepracowaliśmy, przeanalizowaliśmy, było dużo rozmów i to zaprocentowało - przyznał trener Chyła. - Mamy pierwszy punkt. Myślę, że taki na podbudowę i motywujący do dalszej ciężkiej pracy, bo to dopiero piąta kolejka.