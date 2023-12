"Idą Święta". Trwa magiczny jarmark bożonarodzeniowy w Ochli. Blisko stu wystawców, piękne rękodzieło i Mikołaj. Tu kupisz idealny prezent Michał Korn

To już taka mała tradycja, że na chwilę przed Bożym Narodzeniem w zielonogórskiej Ochli odbywa się jarmark Idą Święta. To już kolejny Bożonarodzeniowy Jarmark organizowany przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli i Twój Zielony Targ. Jeśli szukasz niebanalnych prezentów to pośród stoisk i ponad stu wystawców, na pewno będzie w czym wybierać! Wydarzenia trwa przez cały weekend 16-17 grudnia, a o tym, dlaczego warto to miejsce odwiedzić wyjaśniamy poniżej.