Idź tropem bobra, czyli nowy szlak turystyczny. Po przygodę i przyrodę

Już sam start ścieżki sprytnie zaprojektowano w bardzo atrakcyjnym miejscu. To stara wyspa młynarska na rzece Szprotawa na wschodnim krańcu wsi Wiechlice. W jedno połączono przystań kajakową i bazę nowej ścieżki. Mamy tu do dyspozycji drewnianą wiatę ze stołami i ławami, palenisko, grilla i pomost.

Cztery kilometry przygody

Ścieżka ma długość 4 km, co ok. 1 km rozlokowane są punkty odpoczynkowe w postaci wspomnianych ław. To propozycja na rodzinne spacery lub w gronie znajomych, a także dla miłośników przyrody. Przeznaczona jest do ruchu pieszego lub rowerowego, odcinkami lekko crossowego. Trasę zaprojektowali Maciej Boryna i Jan Ryszawy z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Magistrat uruchomił ścieżkę własnymi siłami przy znikomym zaangażowaniu finansowym dzięki pomocy organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i Nadleśnictwa Szprotawa.