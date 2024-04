II tura wyborów na prezydenta Gorzowa. Jacek Wójcicki pokonał Piotra Wilczewskiego

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że Jacek Wójcicki pokonał w II turze wyborów samorządowych Piotra Wilczewskiego.

Sztab Jacka Wójcickiego

Aktualizacja - godzina 21.55

Wyniki z 35 komisji: Jacek Wójcicki - 62,49 proc.

Wyniki z 35 komisji: Jacek Wójcicki - 62,49 proc.

Piotr Wilczewski 37,51 proc.

Sztab Jacka Wójcickiego, podobnie jak w pierwszej turze, zebrał się w sali Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Atmosfera jest tu dużo spokojniejsza niż 7 kwietnia. Jest też wyraźnie mniej osób. Na wieczorze wyborczym pojawili się kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Wójcickiego – ci, którzy dostali się do rady, a także ci, którym się to nie udało. Wszyscy śledzą doniesienia telewizyjne z innych miast. Nastroje są jednak optymistyczne. Jedna z radnych przyniosła nawet – bezalkoholowego, jak mówi - „szampana zwycięstwa”

Jak udało się nam ustalić, w Gorzowie nie były prowadzone badania exit poll, dlatego też to, jak zagłosowali gorzowianie, będzie można poznać dopiero z napływających wyników z komisji wyborczych. Te – z racji niższej frekwencji i tylko jednej karty do głosowania, co powoduje szybsze liczenie – powinny być dużo szybciej niż dwa tygodnie temu. Do sztabu Jacka Wójcickiego napłynęły już wyniki z trzech komisji wyborczych. Mówią one o zwycięstwie urzędującego prezydenta (147:82, 10:2, 88:81).

Sztab Piotra Wilczewskiego

Aktualizacja - 25.55

Gorzowianie głosowali w 68 obwodowych komisjach wyborczych. Zainteresowanie wyborami nie było jednak duże. Podczas gdy w województwie lubuskim frekwencja wyniosła ponad 32 procent, to najniższa była właśnie w Gorzowie, gdzie w wyborach udział wzięło niewiele ponad 26 procent mieszkańców. Dla porównania dwa tygodnie temu do urn poszło ponad 33 procent gorzowian.

Trzeba to powiedzieć wprost, że to jest tragiczny wynik. Jednak to społeczeństwo obywatelskie, które wszyscy chcemy budować, nie do końca wygląda tak, jak powinno. To na pewno nie napawa optymizmem. Dostaliśmy taką srogą lekcję od mieszkańców i na pewno trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski i popracować nad tym, żeby w przyszłości ta mobilizacja mieszkańców, a co za tym idzie również frekwencja, była zdecydowanie lepsza - komentuje Piotr Wilczewski. Aktualizacja - godzina 23.10

Choć na oficjalne wyniki wyborów trzeba jeszcze poczekać, to jak pokazują wyniki z ponad sześćdziesięciu komisji obwodowych, obecny prezydent Gorzowa ma już praktycznie zagwarantowane zwycięstwo w drugiej turze. Jednak Piotr Wilczewski, dla którego był to pierwszy start w wyborach na prezydenta miasta, nie jest zasmucony porażką. Wynik traktuje jako fundament do dalszego działania na rzecz Gorzowa i jego mieszkańców.

- Uzyskałem prawie czterdzieści procent głosów i uznaję to za bardzo dobry wynik. Tylu mieszkańców zaufało mi w tej drugiej turze i dzięki temu ten wynik sprzed dwóch tygodni udało się podwoić. To była niesamowita przygoda i fajny moment w życiu, kiedym mogłem być jeszcze bliżej mieszkańców, spotykać się z nimi na ulicach czy osiedlach, bo właśnie taka była nasza kampania. Życie toczy się dalej i na pewno będziemy działać nadal, aby realizować nasz pomysł na miasto, bo wszystkim nam zależy, żeby ono dobrze funkcjonowało i bardziej się rozwijało. Myślę, że to właśnie ta wizja rozwoju Gorzowa przekonała mieszkańców - mówi Piotr Wilczewski. Uzyskanego wyniku Piotrowi Wilczewskiemu pogratulowała poseł Krystyna Sibińska. - Nasz kandydat przeszedł do drugiej tury, co było historycznym wydarzeniem, ponieważ nie było wcześniej dwóch tur w Gorzowie. Różnica w pierwszej turze była bardzo duża i wydawało się, że niewiele trzeba, aby obecny prezydent wygrał. Natomiast te wyniki, które spływają z komisji pokazują, że to nie będzie jakaś spektakularna wygrana Jacka Wójcickiego. Tak naprawde wszystko się mogło wydarzyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali na Piotra, bo jest to ogromny wyraz zaufania do niego. Pokazaliśmy, że możemy walczyć, ale okazało się też, że ta druga tura była dla Jacka Wójcickiego taką żółtą kartą i miejmy nadzieję, że dzięki temu zmieni swój styl sprawowania władzy - mówi Krystyna Sibińska.

Aktualizacja - godzina 21.50

Kiedy pierwsze spływające z komisji wyniki pokazują, że zwiększa się przewaga dotychczasowego prezydenta Jacka Wójcickiego, w sztabie Piotra Wilczewskiego przy Wełnianym Rynku powoli gaśnie nadzieja.

- Mówi się, że nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale chyba wszystko powoli staje się jasne i wiadomo, jak to się potoczy. Pozostaje mi tylko pogratulować Jackowi Wójcickiemu świetnego wyniku. Przed nami teraz pięć lat ciężkiej pracy w Radzie Miasta Gorzowa. Liczymy na to, że jako klub, który ma większość uda nam się zrealizować postulaty, o których mówiłem w czasie kampanii wyborczej. Dziękuję gorzowianom za poparcie, bo to dla nas ogromny mandat zaufania od mieszkańców - mówi Piotr Wilczewski.

Pierwsze informacje

Po pierwszej turze wyborów faworytem był Jacek Wójcicki, który przed dwoma tygodniami zgromadził ponad 10 tysięcy głosów przewagi nad Piotrem Wilczewskim. Mimo to nie udało mu się osiągnąć 50 procent głosów mieszkańców. Zdobył 49,24 proc. głosów, a jego kontrkandydat uzyskał 22,18 proc. poparcia. Podczas trwającego wieczoru wyborczego, w sztabie Piotra Wilczewskiego, który pierwszy raz startuje w wyborach prezydenckich, panuje swobodna i luźna atmosfera, ale można też wyczuć lekkie napięcie i poddenerwowanie. - Oczekujemy na wyniki, na to, jak głosowali mieszkańcy. Liczymy, że wynik będzie dobry dla nas, tak jak cała przepracowana kampania wyborcza. Myślę, że i tak będziemy świętować, bo jest to historyczny wynik dla nas, który jest wyrazem uznania od mieszkańców. To też pokazuje chęć zmian, których potrzebują gorzowianie, pokazuje, że ta polityka prowadzona przede obecne władze miasta nie do końca ich przekonuje - mówi Piotr Wilczewski.