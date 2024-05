III liga: remisy gorzowskich drużyn, porażka Lechii w Polkowicach

Ważne derby dla Gubina

Tylko remis Warty z liderem

Już w piątek swój mecz rozegrała AstroEnergy Warta Gorzów, która podejmowała pierwszy w tabeli Rekord Bielsko-Biała. Mecz z tym mocnym rywalem dobrze jednak zaczął się dla gorzowian – już w trzeciej minucie wynik otworzył Karol Gardzielewicz. Kwadrans później podwyższył Dawid Ufir i podopieczni trenera Mateusza Konefała mogli cieszyć się z sensacyjnego prowadzenia 2:0. Nie na długo – już w 19 minucie gola kontaktowego zdobył Daniel Świderski, a niedługo później wyrównał on z rzutu karnego. Wynik 2:2 utrzymał się do samego końca i choć Warciarze stracili szansę na zwycięstwo z liderem, to ten jeden punkt również może okazać się bardzo cenny.