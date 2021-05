III miejsce Zielonej Góry w Rankingu Miast Zrównoważonych. "To motywacja do dalszej ciężkiej pracy" - twierdzi prezydent Janusz Kubicki

Trzy główne obszary, które były badane to: jakość życia mieszkańców i perspektywy kolejnych pokoleń; zieleń, kwestie zdrowotne i środowiskowe; rozwój gospodarczy oraz stan infrastruktury. W pierwszej kategorii Zielona Góra zajęła 9 pozycję, w drugiej 4 a w trzeciej dopiero 24. Dla porównania wyniki Gorzowa to odpowiednio: miejsce 18, 27 oraz 11. Mimo to, w rankingu ogólnym "południowa" stolica województwa lubuskiego osiągnęła sukces zajmując trzecią lokatą. W poprzedniej edycji zestawienia, z 2018 roku, była to 7 siódma pozycja - można więc mówić o pewnym awansie.

Prezydent Kubicki: Cieszę się z tego sukcesu!

Wyniki rankingu na gorąco na Facebooku skomentował prezydent Janusz Kubicki. - Yes, yes, yes Zielona Góra na podium. Zajęliśmy 3 miejsce w Polsce! - napisał włodarz miasta. - Jest to moment kiedy można się cieszyć i radować. Ranking Polskich Miast Zrównoważonych 2021 i jesteśmy na pudle. To jest tak naprawdę nagroda dla wszystkich mieszkańców, którzy tworzą nasze miasto. Bez wspaniałych mieszkańców nigdy nie było by tego, co wydarzyło się w ostatnich latach. Cieszę się, bo to też jest motywacją do dalszej ciężkiej pracy.