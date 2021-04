Ile osób w Polsce nosi to samo nazwisko, co Ty? Sprawdź w specjalnej wyszukiwarce!

Najniższa emerytura w Lubuskiem wynosi 69 groszy. A ile dostają rekordziści?

Emeryturę w wysokości 69 groszy otrzymuje jeden z mieszkańców Lubuskiego. To najniższe świadczenie w województwie. I choć to śmieszna kwota, to i tak jest aż 34,5 raza wyższa od najniższej emerytury w kraju, która wynosi całe 2 grosze!