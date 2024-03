IMGW wydało ostrzeżenie. Mamy kalendarzową wiosnę, a czekają nas... przymrozki! Jest ostrzeżenie dla Lubuskiego!

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Pogoda w Lubuskiem. Kolejne dni będą już cieplejsze

Na szczęście przymrozki szybko nas opuszczą! Tak przynajmniej mówią aktualne prognozy pogody. Według nich czekają nas ciepłe i słoneczne święta. W sobotę słupki rtęci wskażą nawet 21 st. C., w niedzielę 20 st. C., a w poniedziałek 19 st. C. W te dni minimalna temperatura wyniesie natomiast 9 st. C.

Przeczytaj także: