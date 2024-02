Informatyk dyrygował orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Zrobił to także na bis!

Jak to się stało, że mężczyzna wziął batutę do ręki i przed prawie 600-osobową widownią dyrygował orkiestrą? Marek Szyperski, bo o nim mowa, to jeden z uczestników licytacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tuż przed 32. finałem dorocznej zbiórki pieniędzy gorzowska filharmonia wystawiła bowiem na licytację voucher na lekcję dyrygowania u maestro Przemysława Fiugajskiego, a także występ podczas koncertu walentynkowego w piątek 16 lutego.