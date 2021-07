Inwestycja w centrum Gorzowie idzie pełną parą! Co się teraz dzieje na tym wielkim placu budowy?

Na odcinku od ulicy Wybickiego do Łokietka wylana została już betonowa podbudowa pod torowisko. Właśnie tu lada dzień rozpocznie się układanie torów tramwajowych. Będą to jedne z ostatnich elementów, bo torowisko jest już praktycznie gotowe na całej długości.

Trwa układanie płyt chodnikowych

Jednocześnie trwa brukowanie części deptakowej, czyli odcinka od ulicy Krzywoustego do Borowskiego. Płyty chodnikowe pojawiły się także na odcinku od Borowskiego do Jagiellończyka. Wykonawca wsłuchał się w głosy mieszkańców, którzy sugerowali, aby były one ciemniejsze od tych ułożonych wzdłuż ulicy Sikorskiego, dzięki czemu nie będą brudziły się tak, jak jasne płytki w centrum.

Prowadzone są prace archeologiczne

Cały czas trwają też prace archeologiczne od ulicy Pocztowej wzdłuż Arsenału do okolic kawiarni Letnia. Inwestycja niemal od początku naznaczona jest takimi niecodziennymi odkryciami, bo pracujący tu budowlańcy co jakiś czas natrafiają na ślady historii miasta. Co ważne - nie wstrzymują one prac budowlanych na bardzo długo. Pozostałości po dawnych obiektach czy budynkach zostają odpowiednio skatalogowane i udokumentowane, a później ponownie zasypane.