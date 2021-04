Izolatoria w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, ile znajduje się teraz takich obiektów w naszym województwie, gdzie mogą przebywać chorzy z COVID-19

NOWE Koronawirus w woj. lubuskim 22.04.2021. Najnowsze dane. Sprawdź, ilu jest chorych w powiatach

350 nowych zakażeń koronawirusem w woj. lubuskim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 22.04.2021. W Zielonej Górze przybyło 61 nowych osób zakażonych, w Gorzowie Wielkopolskim 26, w powiecie międzyrzeckim 25. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku trwania pandemii w woj. lubuskim stwierdzono 70 052 zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 1 747 osób.