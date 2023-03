Jak dotrzemy na giełdę w Gorzowie? Szykuje się rewolucja w rozkładzie jazdy

Pasażerów, którzy wybierają się autobusem na popularną niedzielną giełdę, już od maja czekają spore zmiany. I trzeba będzie się do nich przyzwyczaić, bo inaczej będzie można się autobusu nie doczekać.

117 zastąpi linię 121

Teraz jest tak, że na giełdę gorzowianie jeżdżą autobusem linii 121. Pierwszy przystanek ma on na ul. Marcinkowskiego i już tam potrafi do niego wsiąść kilkadziesiąt osób. W niedziele, gdy jest giełda, jeździ on czterokrotnie (oprócz tego ma pięć kursów w dni robocze).