Jak mogliście to przegrać? Żużlowcy Falubazu Zielona Góra zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa mieli na wyciągnięcie ręki

- Było bardzo blisko, ale w 15 wyścigu doszło do dużego nieporozumienia między mną, a Patrykiem Dudkiem – mówił po meczu Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu w telewizyjnym studiu nSport+. - Wyszliśmy na 5:1 i praktycznie w szczycie łuku byłem już przekonany, że jest poukładane i „pozamiatane”. No, ale nie zrozumieliśmy się przy wyjściu z łuku, przyblokowaliśmy się i częstochowianie to wykorzystali. Dobrze wyszedłem ze startu z trudnego trzeciego pola, ale nie poukładało się. Później robiłem, co mogłem, żeby wyrwać dwa punkty, które dałyby nam cenny remis. Niestety, nie udało się. Szkoda, bo odjechaliśmy chyba najlepsze spotkanie w tym sezonie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak pracujemy, jak ciężko trenujemy i zostawiamy serce na torze. No, ale tak właśnie należy robić w ekstralidze.