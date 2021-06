Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem? Administracja Skarbowa radzi, co możemy zabrać do wakacyjnego bagażu

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega nas przed tym, co robić, by nie stać się wakacyjnym... przemytnikiem. Czy na pewno wiecie, co i w jakich ilościach może pojawić się w Waszym bagażu?



Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol.



- To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane - informuje Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.



Możemy o tym nie wiedzieć, ale ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym.



Lepiej wiedzieć co, i w jakiej ilości możemy przewozić przez granicę, by nie narazić się na przykre niespodzianki.



