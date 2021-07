Jak pozbyć się tych paskudnych ślimaków? Najlepiej zaprosić je na... piwo Dariusz Chajewski

To prawdziwa plaga, po moim ogrodzie paradują setkami, zwłaszcza, gdy jest wilgotno. Próbuję je wyłapać rankiem i wieczorem, ale to prawdziwa walka z wiatrakami. Te w skorupkach, które jako dzieci prosiliśmy, aby wystawiły rogi ze skorupek, to pół biedy. Najgorsze są te „bezdomne”, zwane przez fachowców nagimi.