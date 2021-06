Jak przewietrzyć centrum lubuskich miast? Receptą są zielone węzły i korytarze

Jeśli zwiększymy różnorodność biologiczną, to wtedy gatunki będą się nawzajem kontrolować. Nie jest potrzebna wówczas chemia, tylko więcej ptaków, nietoperzy, owadów zapylających - a i przyjemniej się mieszka wśród bujnej przyrody. Nieprzypadkowo przecież powstają stowarzyszenia ekologiczne czy ruchy miejskie, które wyrażają tę potrzebę zmian w zurbanizowanej tkance miasta. One w miastach, gdzie budowane są takie systemy, wspierają to na różne sposoby. Jeśli uda się to rozpocząć w Zielonej Górze, to nasze miasto znajdzie się w czołówce nowoczesnych, ale w nowym rozumieniu tego słowa, miast takich jak m.in. Helsinki, Wrocław, Gdańsk.

Będzie deptak dla dzików, aby mogły oficjalnie paradować po mieście?

Nie, mówimy o zwierzętach niekonfliktowych. Dziki zapraszamy do okolicznych lasów.

Ile to wszystko będzie kosztowało?

Na razie powstaje koncepcja systemu. Potem będzie można zrobić wstępny kosztorys. Wprowadzanie zieleni to proces co namniej kilkuletni. Na szczęście pojawia się wiele możliwości finansowania działań poprawiających jakość życia w miastach, chociażby poprzez przeciwdziałanie skutkom ocieplenia klimatu. Mogą to być,chociażby pieniądze z Unii, czy pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadzenie zieleni do Zielonej Góry pomoże powstrzymać te niekorzystne zmiany w mikroklimacie i… doskonale się wkomponowuje w te środki finansowe. To wielkie, ale i potrzebne przedsięwzięcie. Przecież chcemy mieszkać komfortowo. Równie ważny jest też aspekt estetyczny oraz rekreacyjny zieleni. Są dowody naukowe, że poprawi to m.in. stan zdrowia także psychicznego. Warto również spojrzeć na to w kontekście… pandemii. Warto wietrzyć mieszkania, ale i miasta.