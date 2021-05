Jak wyglądają szczepienia przeciw COVID-19 Lubuskiem? Sprawdzamy, ilu mieszkańców już zaszczepiono, i które powiaty obecnie przodują Natalia Dyjas-Szatkowska

Jak wygląda sytuacja ze szczepieniami w województwie lubuskim we wtorek, 11 maja? Po dobrym poniedziałku, gdy przegoniliśmy kilka województw w dziennej liczbie szczepień, we wtorek jesteśmy pod tym względem na ostatnim miejscu w kraju. Przypominamy jednak, że dane te zmieniają się każdego dnia. Ile więc osób zaszczepiono w Lubuskiem do tej pory?