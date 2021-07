Jakże inny był dawny Gubin! Z tramwajami, teatrem, rekreacyjnymi wzgórzami. Zobacz, jak było pięknie!

Kiedyś miasto nad Nysą sprawiało zupełnie inne wrażenie niż obecnie. Jakie? Wystarczy zobaczyć stare fotografie, by poczuć tę niepowtarzalną atmosferę. Odwiedzić Izbę Muzealną Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, w której znajdziemy nie tylko stare zdjęcia, ale wiele pamiątek i ciekawych eksponatów.

Zajrzymy jednak na drugą stronę Nysy - do urzędu miejskiego w Guben, czyli dawnej fabryki kapeluszy. W tamtej okolicy hal i kominów było więcej, co pokazują przedwojenne zdjęcia. Z mostu granicznego rzucimy okiem na Nysę. Oczami wyobraźni (ale i na pocztówkach) zobaczymy… miejską plażę.

Wyspa teatralna, Wzgórza Gubińskie, kąpielisko przy moście na Nysie Łużyckiej ... i wiele innych miejsc, które wyglądają dziś inaczej. Warto pospacerować ulicami dawnego miasta Archiwum Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

Najwyższa i największa świątynia na Dolnych Łużycach

Teatr był ogromny. Podobnie jak fara, największa, najwyższa świątynia na Dolnych Łużycach. Mogła pomieścić 1.200 wiernych.

Na fotografiach jest ze spadzistym dachem, pokrytym dachówką. Dziś to otwarta ruina. Przed kościołem stał misternie zdobiony pomnik dwóch cesarzy.

Przypominał wieżyczkę kościoła. W latach 30. został rozebrany, bo potrzebne było miejsce do uroczystości. Ten pomnik to wyznacznik - podobnie jak tramwaj - okresu, z którego pochodzą stare fotografie.