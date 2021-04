Jeden Osiem L nagrywa w Lubuskiem. To już ich trzeci teledysk kręcony w Świebodzinie.

Teledysk był nagrywany w całości w świebodzińskim studio Dream, więc tym razem na ekranie nie będzie widać miasta. - Pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza i robi psikusy, więc zdecydowaliśmy się na nagranie w studio zamkniętym - przyznaje Toffson. A reżyser klipu Michał Jagiełło uzupełnia - Ten teledysk jest minimalistyczny, więc nic nie stało na przeszkodzie, by całość nagrać w pomieszczeniu.

Tajemnicę zdradza Chris Toffson, kompozytor i producent nagrań. - Kręciliśmy teledysk do naszego nowego singla "O miłości do wolności" . Mieliśmy okazję od razu przejrzeć nagrania, zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że efekty tej pracy będzie można zobaczyć na początku maja . Z utęsknieniem czekamy na pierwszy montaż, a później ruszamy z premierą i promocją - mówi.

19 kwietnia do Świebodzina zawitał zespół Jeden Osiem L . Grupa znana jest z hitu sprzed lat "Jak Zapomnieć" . Jednak o chłopakach wiele osób wciąż pamięta. Co robili w Świebodzinie?

Czytaj też: Muniek Staszczyk: Jestem przeciwny głupiej nowoczesności

Jak przyznaje producent "Teledysk jest typowym teledyskiem obrazkowym, bez historii. Na pierwszym planie będzie wokalista Łukasz. Sam utwór, tak jak sugeruje tytuł, opowiada o miłości do wolności, powoli utracanej".

To nie pierwszy klip Jeden Osiem L nagrywany w okolicach

"O miłości do wolności" to jednak niejedyny klip hip-hopowej grupy nagrywany w Lubuskiem. Dwa inne, również we współpracy z Michałem Jagiełło, także były tworzone w Świebodzinie bądź w pobliżu. Można na nich rozpoznać okolice.

Do klipu "Zatrzymaj się" część ze scen była nagrywana w pobliżu drogi S3, pod wiaduktem. W nagraniu pojawia się również Sulechów. Drugi z teledysków, czyli "Serce ze złota" był nagrywany w pobliżu Świebodzina, w starym, opuszczonym kościele ewangelickim.