Jeden po drugim tracili przytomność. Czwarty wezwał pomoc, ale śmierć nie odpuściła. Dwóch mężczyzn zmarło w tragicznych okolicznościach

Tragedia w Lubięcinie

To był 21 lipca 2022 roku, kiedy na oczyszczalnię ścieków w Lubięcinie należącej do Urzędu Gminy w Nowej Soli przyjechało czterech mężczyzn. Z informacji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wynika, że dzień wcześniej pracownik obiektu poinformował kierownika referatu gospodarczego Urzędu Gminy Nowa Sól o konieczności wykonania prac niebezpiecznych związanych z przywróceniem przepływu ścieków i odetkaniem znajdującego się w głębokim zbiorniku zapchanego sita pionowego spn 30.

Nie posiadali szkoleń

„Wbrew przepisom bhp [kierownik] zaniechał osobistego zapoznania się ze zgłoszoną awarią, zaniechał wydania polecenia na piśmie przeprowadzenia określonych prac, zaniechał osobistego nadzorowania prac, przy czym wydał polecenie ustne wykonania prac związanych ze zgłoszoną niesprawnością konserwatorowi oczyszczalni ścieków, który nie posiadał prawidłowego faktycznego szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp na tym stanowisku, oraz konserwatorom powierzchni zielonych i konserwatorowi, którzy w ogóle nie posiadali szkoleń bhp w tym instruktażu stanowiskowego niezbędnego do wykonywania prac na terenie oczyszczalni ścieków” – informowała prokuratura we wrześniu tego roku.

Nagłe zatrzymanie krążenia

Z ustaleń prokuratora wynika też, że pracownicy podjęli zadanie bez zabezpieczeń indywidualnej i ogólnej ochrony pracowniczej, tj. m.in. bez przeprowadzenia wentylacji pomieszczeń i zbiornika, bez użycia miernika lotnych substancji toksycznych, bez użycia maski lub zestawu tlenowego, bez zastosowania uprzęży i linki do asekuracji. Prokuratura stwierdziła, że doprowadziło to do śmiertelnego zatrucia siarkowodorem i zgonu dwóch osób oraz doznania nagłego zatrzymania krążenia ze skuteczną resuscytacją i zatrucia siarkowodorem u jednego z pokrzywdzonych, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu.