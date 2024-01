Jeden PSZOK zamykają, ale nowe otwierają. Gdzie wywieziesz gabaryty czy sprzęt elektryczny?

Miejska spółka Inneko poinformowała, że tylko do 31 stycznia 2024 otwarty będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieści się on przy ul. Małyszyńskiej 180. - Po tym terminie odpady nie będą już tam przyjmowane – informuje Inneko.

Do PSZOK-ów przywozi się różnego rodzaju odpady. Oprócz papieru, tworzyw sztucznych, szkła czy odpadów biodegradowalnych (te cztery frakcje można wrzucić do kubła przydomowego lub pojemnika przy bloku) przywozi się m.in. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe czy odpady z tekstyliów i odzieży.

Dwa nowe PSZOK-i w Gorzowie

Gdzie w związku z zamknięciem PSZOK-u w Małyszynie będzie można zawozić tego rodzaju odpady? Jak informuje nas Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca biura Związku Celowego Gmin MG-6, do końca stycznia zostaną uruchomione nowe PSZOK-i. Mają one być w każdej gminie wchodzącej w skład związku. W Gorzowie mają one być w dwóch lokalizacjach – przy ul. Fieldorfa-Nila i przy ul. Rolnej. Dokładny termin otwarcia mamy poznać niebawem.