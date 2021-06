Jerzy Pach tworzy w Świebodzinie prawdziwe dzieła sztuki. Kim jest świebodziński artysta? To na pewno kolorowy ptak tego miasta

Przygoda świebodzińskiego artysty Jerzego Pacha ze sztuką zaczęła się już w dzieciństwie. - Gdy byłem dzieckiem, lubiłem rysować i bawić się w piasku, choć inni chłopcy uważali to za śmieszne. Na koniec roku szkolnego wyrywałem kartki z zeszytów swoich i rodzeństwa. Kiedyś nie było takiego dostępu do papieru, a jedna kartka to był jeden rysunek - opowiada. I po chwili dodaje ze smutkiem, że często słyszał powierzchowne "ładnie rysujesz", ale w jego życiu zabrakło wtedy zainteresowania, bodźca, który popchnąłby go w tym kierunku dalej. - Każdy mówił, że jest ładnie, że jestem zdolny, ale czegoś zabrakło.

Jednak dziecięcy zapał i wyobraźnia pozostały do dziś. Na prace Jerzego Pacha można natknąć się przypadkiem, po prostu spacerując po mieście. - Nawet, teraz gdy byłem z wnuczką na plaży, tak się wybawiłem! Wnuczka zaczęła lepić coś z piasku, a ja razem z nią - opowiada artysta i dodaje, że w Świebodzinie można zobaczyć ich wspólne dzieło - mural, który przedstawia serce z napisem "love". - To bardzo osobiste - dodaje.

Realizm jest ideałem?

- Tu jest na przykład taka twarz, proszę zobaczyć, jaka zakurzona - mówi Pach, biorąc do ręki małą rzeźbę.

Nie chciałem zrobić na przykład Baby Jagi, bo to zbyt łatwe. Dążę do realizmu, choć robię dużo błędów, a tej rzeźbie do tego daleko. Sam się tym gnębię, już ktoś mi tłumaczył, że niepotrzebnie, że czasem dobrze jest tak, jak jest

- opowiada.

W dalszej części rozmowy dodaje, że jednak powoli zaczyna rozumieć, że dążenie do ideału nie ma sensu. - Muszę ten realizm przeżyć, ale później będę wszystko widział inaczej. W głowie cały czas dążę do realizmu, ale wiem, że powinienem to przerwać i iść w abstrakcję. Bardzo mi się podoba surrealizm.

Artysta lubi pracować w swojej pracowni, zaraz obok domu. fot. Mariusz Kapała

Samouk

Jerzy Pach należy do Stowarzyszenia Artystycznego "Otwarcie" w Świebodzinie i podkreśla, jak ważne jest dla niego dobre słowo lub wsparcie duchowe innego artysty. - Daje mi to dużo wskazówek. Ja jestem samoukiem, nie skończyłem żadnej szkoły w tym kierunku, ale dzisiaj też to doceniam, bo nie myślę w ramach systemu. Na akademii można zdobyć niesamowitą wiedzę, ale nie było mi to dane - mówi. - Gdy tworzę, jestem w tym całym duchem, myślę o tym, to siedzi we mnie, w głowie - opowiada.

Hobby

Sztuka jest hobby artysty, nie zawodem. - Od czasu do czasu mam z tego jakieś korzyści, ale nie odczuwam, żeby mi się to zwracało, wychodzę raczej na zero. Szkoda mi wszystkich rzeczy, które sprzedaję. Kupujący biorą moją energię. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej mi szkoda - opowiada.