Jest absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Gorzowa. Radni byli jednomyślni!

Ten ubiegły rok był przełomowy - historyczny i tragiczny, bo właśnie wtedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, która wyznaczyła zupełnie nowe ścieżki i zupełnie nowe cele. Ten rok na kartach historii na pewno zapisze sie czarnymi literami. To był czas ogromnych wyzwań, bo na nowo uczyliśmy się jak działać i funkcjonować - mówił Jacek Wójcicki.

Po krótkiej dyskusji, podczas której radni mogli zgłaszać swoje uwagi oraz zadawać pytania, przystąpiono do udzielenia prezydentowi wotum zaufania. Następnie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Za skwitowaniem Jacka Wójcickiego i jego współpracowników było 25 radnych.

- Nie ma czegoś takiego jak rządowe pieniądze - to są pieniądze mieszkańców, czyli nas wszystkich. Dlatego chciałabym podziękować wszystkim podatnikom, ponieważ każda złotówka tych dofinansowań pochodziła z podatków mieszkańców - mówiła Marta Bejnar-Bejnarowicz.

Do słów Sebastiana Pieńkowskiego odniosła się jednak Marta Bejnar-Bejnarowicz z klubu radnych Kocham Gorzów.

- Trudno źle oceniać prezydenta w momencie, kiedy spotkaliśmy się z sytuacją nadzwyczajną. Jesteśmy zadowoleni z działań prezydenta, jeżeli chodzi o wykorzystywania środków rządowych. Pan prezydent dobrze współpracuje z rządem i gdyby nie te rządowe pieniądze, to żadna z inwestycji nie zostałaby zrealizowana - mówił Sebastian Pieńkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.

W ostatnich latach dostaliśmy ogromną pulę pieniędzy. Do tej pory udało się nam pozyskać ponad 600 milionów złotych. Są to działania nas wszystkich, które wymagają napisania bardzo dobrych wniosków oraz wymagają wsparcia politycznego. W historii Gorzowa nie było tak potężnych środków i tak potężnych inwestycji. Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim - dziękuję - mówił Jacek Wójcicki.

Dochody miasta w 2020 roku wyniosły blisko 914 milionów złotych, co stanowi ponad 99 procent zaplanowanych dochodów. Wydatki to ponad 920 mln, co stanowi 86,5% planowanych wydatków. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu miasta wynosiła ponad 239 mln zł.