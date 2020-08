Jest ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego. W niedzielę, 30 sierpnia, będzie mocno padać. Możliwe podtopienia i podniesione stany rzek

Spadnie nawet 50 mm wody na metr kwadratowy

Synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów to miejscami od 30 mm do 45 mm. Opady do 50 mm. Na ulewne opady deszczu powinni uważać przede wszystkim kierowcy. Intensywne opady będą utrudniały widoczność, a mokry asfalt będzie mniej przyczepny. W takich warunkach nie trudno o wypadek. Trzeba pamiętać, aby poruszać się z ograniczoną prędkością.

