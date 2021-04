Jesz to wieczorem? Lepiej przestań! Tych produktów nie wolno jeść przed snem

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Jesz wieczorami? Podjadasz pomiędzy serialami? Lepiej zwróć uwagę na to, co ląduje na twoim talerzu. Dietetycy nie od dzisiaj podkreślają, że to, co jemy przed snem, ma ogromne znaczenie.



Czego nie jeść przed snem? -Wieczorem przede wszystkim nie powinniśmy spożywać produktów bezwartościowych, czyli takich, po których czujemy się ciężko, a organizm musi się sporo napracować, aby je strawić. Jedząc takie produkty przed snem, możemy być pewni, że obudzimy się zmęczeni i ze wzdętym brzuchem - podkreśla dietetyczka.



Co ważne - unikajmy też produktów ciężkostrawnych. Jeśli planujesz kolację - wyeliminuj z niej produkty zawierające duże ilości cukrów prostych, bo jak podkreślają specjaliści, tutaj nie sprawdza się wyliczanie kalorii, gdyż nie o nie chodzi, ale o wpływ poszczególnych produktów na organizm.



Posiłek wieczorny nie powinien składać się z prostych cukrów i dużej ilości tłuszczu.



