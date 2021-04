Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/31]

Bartosz Zmarzlik ma jubileusz. Dziesięć lat w lidze. Te liczby Was zaskoczą!

W niedzielę, 25 kwietnia, mija dziesięć lat od ligowego debiutu Bartosza Zmarzlika. Do tej pory w barwach Stali Gorzów pojechał on aż w 859 wyścigach. Prawie połowę z nich wygrał! Co o latach startów gorzowskiego „F16” mówią nasze statystyki? Niektórych danych to pewnie nawet sam zawodnik nie zna... Zaczynamy!