Juniorzy Stali wygrali w Poznaniu. Awansowali też młodzieżowcy Falubazu

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów to rozgrywki, które w tym roku odbywają się w systemie czterostopniowym. Na torach w Polsce właśnie dobiega końca rywalizacja w części pierwszej - eliminacyjnej. 21 drużyn było podzielonych na pięć grup, Grupa Polmotor Stal Gorzów oraz Francepol Falubaz Junior Zielona Góra znaleźli się w grupie E, w której były też ekipy: Unii Leszno I oraz Unii Leszno II, a także PSŻ Poznań.

W czwartek 3 czerwca na torze w Poznaniu rozgrywana była ostatnia z rund eliminacyjnych. Przed nią juniorzy Stali tracili w tabeli do pierwszej drużyny Unii Leszno zaledwie pół punktu. By więc wygrać grupę, w ostatnich zawodach musieli być o oczko wyżej od leszczynian. Zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w ostatniej serii zawodów. Zrobili to w imponującym stylu!

Pierwsza wygrana 16-latka

W biegu XVII swoje pierwsze biegowe zwycięstwo w karierze odniósł niespełna 16-letni Oliwier Ralcewicz, dla którego były to dopiero ósme zawody w życiu.

W kolejnym biegu defekt zanotował Kamil Nowacki, dla którego był to pierwszy start po upadku w ligowym pojedynku z Apatorem Toruń. Motocykl gorzowianina odmówił posłuszeństwa, gdy zawodnik kończył trzecie okrążenie, jadąc na drugiej pozycji. A ponieważ bieg toczył się w trzyosobowej obsadzie, Nowacki pokonał około 400 m pchając motocykl do mety i zdobył punkt. To oczko, jak również wcześniejsze zwycięstwo Ralcewicza, zaważyło na zwycięstwie młodych stalowców. Dodajmy, że bezbłędny był Rafał Karczmarz, a Wiktor Jasiński po początkowych problemach z szybkością motocykli ostatecznie uporał się z problemem i też dowiózł do mety cenne punkty.