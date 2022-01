Już połowa stycznia, a w kulturze dużo się dzieje. Wernisaż w Międzyrzeczu, recital w Szprotawie, big band w Nowej Soli i pisarka z Sulęcina

SULĘCIN

Sulęciński Dom Kultury zaprasza we wtorek 18.01 na godz. 17 do klubu Bulka na spotkanie z Zuzanna Arczyńską – pisarką oraz od kilku lat - mieszkanką Sulęcina. To autorka głównie kryminałów, ale doskonale czuje się także w tematyce sensacji, thrillerów, literatury obyczajowej, romansu i literatury pięknej. Arczyńska jest autorką takich dzieł jak: „Jak spadek”, „Odzyskane dzieciństwo”, „Dziewczyna bez makijażu”, „Niania lekkich obyczajów”, „Gorąc sekrety – nieobyczajne opowieści” czy kryminału „Mimozowe pole”. Akcja tego ostatniego dzieła opowiada o komendancie policji, który walczy o wpływy z wójtem małego miasta, w którym przemyt jest na porządku dziennym. Jeśli ten opis brzmi wystarczająco intrygująco, to warto spotkać się z pisarką podczas jej prelekcji w Sulęcinie. Wstęp wolny, choć ilość miejsc ograniczona.