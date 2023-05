Już wkrótce w Lubuskiem rusza Międzynarodowy Festiwal Gitarowy! Ależ to będzie muzyczna uczta!

Gwiazdy festiwalu

Cassie Martin zaczęła grać na gitarze w wieku 5 lat. W wieku 17 lat dostała się do Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, rozpoczynając studia pod opieką Oliviera Chassaina. Pobierała lekcje u uznanych autorytetów w dziedzinie gitary klasycznej. Mając zaledwie 20 lat jest już laureatką wielu międzynarodowych konkursów

Tomasz Radziszewski urodzony w Nowej Soli, rozpoczął edukację muzyczną w wieku siedmiu lat. Po ukończeniu PSM I stopnia w klasie gitary Elżbiety Cichockiej, kontynuował naukę w PSM II stopnia w Zielonej Górze pod kierunkiem Jarosława Lewandowskiego. Ukończył studia I stopnia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Piotra Zaleskiego, a następnie studia II stopnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Ryszarda Bałauszko i Mateusza Kowalskiego.

Artysta od najmłodszych lat brał udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając liczne laury, a w sumie stając na podium ponad 30 konkursów w kategoriach solowych i kameralnych. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Wrocław, Tomasz Radziszewski nagrał swoją pierwszą płytę, która została wydana w maju 2020 roku przez QBK Records. Tytuł albumu to "Guitar Portrait” i jest on rzeczywiście - portretem gitary, pokazującym jej oblicza w muzyce od renesansu, aż po wiek XX, utwory zarówno solowe, jak i z towarzyszeniem fortepianu, czy zespołu barokowego.