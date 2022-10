Kaczka na Biedronce. Zielonogórscy strażacy nie dowierzali

Kiedy zielonogórscy strażacy dotarli pod dyskont spożywczy i zaczęli zbliżać się do zwierzęcia, to po prostu odleciało. Jak zaznacza w rozmowie z Gazetą Lubuską starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze, kaczka nie jest jedynym ptakiem do którego wzywani są strażacy.

TO NA TEJ BIEDRONCE USIADŁA KACZKA:

Najczęściej ludzie alarmują nas w sprawie bocianów. Szczególnie wiosną, kiedy ptaki przylatują i zatrzymują się na słupach, latarniach, budynkach, odbieramy zgłoszenia, że bocian siedzi, nie rusza się, że coś z nim jest nie tak. Niektórzy są w stanie nawet dostrzec, że ma złamane skrzydło.

Ptaki nie są jedyną grupą, o której los troszczą się baczni obserwatorzy świata fauny.