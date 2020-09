Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Kiedy zaplanowano ferie, egzaminy oraz dni wolne? [01.09.2020]

Dyrektorzy szkół obawiają się nowego roku szkolnego

We wtorek uczniowie wracają do szkół. Wiadomo, że te się przygotowały na ich przyjęcie w czasie pandemii. Ale obawy i tak są. – Nie ma szans choćby na to, żeby siedzieli w osobnych ławkach – mówi Tomasz Pluta, dyrektor II LO w Gorzowie.