Kaloryfery na klatkach będą zimne. Tak gorzowska spółdzielnia szuka oszczędności

To jest kolejny sezon grzewczy, kiedy mamy kaloryfery w ogóle wyłączone. Wyszliśmy z założenia, że oszczędzać trzeba zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy jest sytuacja podbramkowa. Mieszkańcy się nie skarżą, ale oczywiście jeśli zaczną pojawiać się takie głosy, że jednak chcą włączenia grzejników na klatkach, to wtedy ponownie je uruchomimy - mówi Wiesław Bogdanowicz, prezes spółdzielni.

Kaloryferów na klatkach schodowych nie zamierza wyłączać Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczyn". Póki co, bo tu również wiele zależy od mieszkańców.

Obecnie wszystko pozostaje bez zmian, czyli kaloryfery na klatkach są włączone. To nie jest łatwa decyzja, bo czasem trudno pogodzić sprzeczne interesy lokatorów. Kiedy mieszkańcom na wyższych piętrach jest ciepło, to osoby mieszkające na parterze narzekają na chłód, bo ich mieszkania oddają temperaturę do klatki schodowej. Oczywiście jeśli będą się do nas zgłaszać mieszkańcy chcący wyłączenia kaloryferów, to nad takim rozwiązaniem się zastanowimy - mówi Marcin Michalski, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczyn".