Karatecy ABiRO Zielona Góra zdobyli pierwsze medale mistrzostw Polski. „Potencjał w was drzemie ogromny”

- Minęły dwa lata od momentu powołaniu do życia Akademii BUDO i Rozwoju Osobowości. Przez ten czas nasz klub zdobył praktycznie wszystko, co było możliwe w Polsce i za granicą w kategoriach dziecięcych – powiedział Dariusz Hejduk, trener w ABiRO Zielona Góra. – Właśnie zapisaliśmy na kartach historii naszego stowarzyszenia ważną kartę, zdobyliśmy pierwsze medale w kategorii juniorów na mistrzostwach Polski. Nie było łatwo, poziom zawodów był bardzo wysoki, a konkurencja w poszczególnych kategoriach bardzo duża. Założony kilka lat temu cel został osiągnięty, dzięki ciągłej pracy nad techniką i rozwoju swojej osobowości. „Potencjał w was drzemie ogromny” powiedziałby mistrz Yoda. Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych zawodników, którzy dzielnie walczą do końca i nigdy nie odpuszczają. I choć czasem się nie udaje, to sam fakt udziału w tak prestiżowych zawodach jest dużym wyróżnieniem.