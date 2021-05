Karetka na sygnałach zderzyła się z ciężarówką wojskową! Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało

Przejdź do galerii zdjęć

Do wypadku doszło po godz. 11.00 w piątek 21 maja na trasie pomiędzy Żarami a Żaganiem, dokładnie w miejscowości Marszów. Od godz. 13.00 droga jest przejezdna.

Do poważnego zdarzenia doszło na dk 12. W miejscowości Marszów w powiecie żarskimjadąca na sygnałach zderzyła się zZdarzenie to wygląda poważnie, ale na ten moment jest zakwalifikowane jako kolizja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz medycy.Na ten moment: radzimy więc szukać alternatywnych tras. Utrudnienia na tym odcinku najpewniej potrwają do godziny 14.00.

Nikt poważnie nie ucierpiał

Droga jest już przejezdna.- Wszystkie osoby znajdujące się w kartce transportowej czują się dobrze, nic poważnego nikomu się nie stało. Po zdarzeniu część personelu oraz pacjenci zostali drugą karetką przetransportowani do miejsca docelowego, kontynuować badania w szpitalu. Na miejscu pozostał pojazd oraz kierowca uczestniczący w wypadku. Prowadzone są czynności służbowe z udziałem policji i żandarmerii wojskowej - informuje Justyna Wróbel - Gódek, rzeczniczka 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.