Kaski jak skorupki orzeszków, podstawa czaszki odkryta... Myśmy byli samobójcy - opowiadał nam Zdzisław Dobrucki (1944-2021)

- Na początku, w szkółce, to były wojskowe. Szewc doszył jakieś spinki i już. Klub biedny, młodemu mówili: "Jak będziesz miał buty, to będziesz jeździł" - relacjonował Dobrucki. - Ale te buty nie były szczelne i jak dostawało się szprycę, to wpadał w nie żużel. Musieliśmy je zdejmować i wytrzepywać. Dlatego żeśmy zakładali getry piłkarskie, grube, wełniane , i wywijaliśmy na zewnątrz, żeby uszczelniały tę lukę między skórą a butem.

Bandy - z podkładów kolejowych

- Jak teraz patrzymy na te sprawy, to myśmy byli samobójcy - stwierdził Dobrucki. - Słupek to był podkład kolejowy... W Bydgoszczy pospawane elementy, brama wisząca, beton, że tego by samochodem ciężarowym nie wyrwał. Jak ktoś w to uderzył, to się nie ruszyło, a noga czy kręgosłup musiały się złamać... Na tej prostej jak pędził i widział tę bandę z tych bloków kolejowych czy żelbetony, to skóra cierpła. Ale kiedyś człowiek się nie zastanawiał, a teraz to połowa chybaby nie jeździła, odmówiliby startu.