Katastrofa lotnicza w Zielonej Górze Przylepie. Zbadano szczątki samolotu, zabezpieczono wrak. Co dalej w tej sprawie?

Zielonogórska prokuratura od początku informowała, że przyczyny wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. - Sprawa jest trudna, bo z samolotu niewiele zostało. Na raport z pewnością przyjdzie trochę poczekać. To wymaga czasu - tłumaczył nam po zdarzeniu prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Co obecnie dzieje się tej kwestii?

Ta ostatnia kwestia może być bardzo ważna, bowiem w wypowiedziach dla mediów, Adam Kuczma, syn zmarłego, informował, że samolot był zaraz po serwisie w jednej z firm w Lesznie - został odebrany dopiero dzień przed wypadkiem. Lot próbny miał zakończyć się sukcesem, podobnie podróż maszyną z Leszna do Przylepu. Ale już następnego dnia doszło do tragedii...

- Dalsze kierunkowanie postępowania w tej sprawie w dużym stopniu uzależnione jest od wyników ustaleń przeprowadzonych przez członków PKBWL, a dotyczących przyczyn katastrofy samolotu. Biegli wykonali oględziny wraku maszyny, zabezpieczyli poszczególne podzespoły maszyny, w tym silnik do dalszych badań. Badana będzie też, jak zawsze w takich przypadkach, dokumentacja serwisowa samolotu - tłumaczy Fąfera.

- Wątek dotyczący serwisowania samolotu w Lesznie bezpośrednio przed wypadkiem i ewentualnego związku wykonanych napraw w samolocie z tym zdarzeniem, będzie badany. W tej sprawie prokurator zwrócił się do członków PKBWL o rozszerzenie zakresu prac badania - twierdzi prokurator Fąfera.

Po zakończeniu prac przez członków PKBWL prokuratura otrzyma stosowną opinię i na tej podstawie kierunkować będzie dalsze czynności dotyczące śledztwa.

Zbigniew Kuczma był doświadczonym pilotem

Warto podkreślić, że Zbigniew Kuczma był pasjonatem lotnictwa i doświadczonym pilotem. Należał do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Mężczyzna miał skończone 71 lat, a za sterami samolotów spędził 30. Tecnam Astore I-C326, który pilotował 9 maja, to dwumiejscowy dolnopłat produkowany we Włoszech.